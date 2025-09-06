Video: Escuchá a los médicos que participaron en la conexión de un corazón artificial en un adolescente salteño

Un adolescente de 13 años fue conectado a un sistema de corazón artificial (ECMO) en el Hospital Materno Infantil de Salta y trasladado a Buenos Aires en un procedimiento inédito para la provincia. El joven, previamente sano, ingresó con vómitos y taquicardia, y su cuadro derivó en una arritmia refractaria severa con fallas cardíacas repetidas y compromiso multiorgánico.

Ante la gravedad del caso, más de 50 profesionales de distintas áreas trabajaron de manera coordinada para implementar la asistencia con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), un mecanismo que reemplaza temporalmente la función del corazón y los pulmones, garantizando que el paciente pudiera ser derivado de forma segura al Hospital Garrahan en Buenos Aires.

“Este tipo de procedimiento nunca se había realizado en una provincia tan distante. La coordinación interinstitucional fue clave para salvar la vida del paciente”; destacó Gloria Méndez, jefa de Terapia Intensiva del HPMI, al remarcar la magnitud y complejidad del operativo.

El caso marca un hito para la medicina en el norte argentino, donde por primera vez se concretó un traslado de alta complejidad con soporte ECMO, abriendo un camino de esperanza para futuros pacientes críticos en la región.