Video: Entre arena y plegarias, la Puna salteña se rinde ante la fe de los peregrinos

La fe volvió a hacerse camino en medio del paisaje árido de la Puna salteña. Los peregrinos de Tolar Grande emprendieron hoy su segundo día de marcha, partiendo desde la zona de Los Colorados con destino al poblado de Salar de Pocitos, donde pasarán la noche.

A paso firme, envueltos en el frío y la inmensidad del desierto, los fieles avanzan cantando y compartiendo oraciones, en un testimonio de esperanza y devoción que cada año conmueve a toda la provincia. Abrigados y exhaustos, pero con el corazón lleno de fe, transforman el silencio del paisaje puneño en un escenario único que anticipa la llegada al encuentro con el Señor y la Virgen del Milagro.

El video muestra cómo la fe trasciende la dureza del camino y se convierte en un verdadero acto de unión espiritual y cultural, una postal que Salta revive cada septiembre con emoción.