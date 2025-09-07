Abren concurso para 44 cargos de bailarines titulares del Ballet de la Provincia de Salta

El Instituto de Música y Danza de la Provincia convocó al Concurso Público 2025 para cubrir 44 cargos de Bailarines Titulares del Ballet de la Provincia de Salta, autorizado por Decreto N.º 476/2025 (Boletín Oficial N.º 22010). La convocatoria es local, nacional e internacional y la primera etapa de presentación de aspirantes abre el 12 de septiembre de 2025 (00:00) y cierra el 14 de octubre de 2025 (23:59).

Los postulantes deberán cumplir tres instancias obligatorias: reunir los requisitos de inscripción, superar las pruebas de baile y obtener el apto psicofísico. Quienes resulten seleccionados ingresarán como Bailarines Titulares por un período de dos años, conforme a la normativa provincial vigente.

Entre las condiciones de ingreso, se exige nivel avanzado o profesional en Danza Clásica y edad entre 18 y 30 años al momento del cierre de inscripción (los integrantes actuales del Ballet están exceptuados de este límite). Pueden presentarse argentinos y extranjeros; estos últimos deberán iniciar de inmediato el trámite de residencia si fueran seleccionados. También se requiere secundario completo o título de nivel superior y no estar comprendido en las restricciones del artículo 6 de la Ley N.º 5.546.

La documentación a remitir, en un único archivo PDF, incluye: ficha de inscripción (disponible en culturasalta.gov.ar), dos fotos 4×4, DNI o documento válido, constancia de CUIL, certificado de antecedentes penales (gestionable online en Argentina), CV nominal con antecedentes artísticos, copias simples de certificaciones de formación y experiencia, y tres certificados que acrediten antecedentes laborales o de estudio. El envío debe realizarse al correo [email protected]. El día de la prueba de baile, los aspirantes deberán presentar los originales; de no hacerlo, serán excluidos del procedimiento.

Para consultas, la información oficial y formularios están en culturasalta.gov.ar. También se dispone de los teléfonos (0387) 421-5763, 421-6285 o 431-5884 int. 135.