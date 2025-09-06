La comisión investigadora le envió 9 a Milei para que aclare su participación en el caso Libra

La comisión investigadora del caso Libra en Diputados, presidida por el legislador Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), ya le envió a Javier Milei un cuestionario que deberá responder por escrito antes del viernes 12. Contiene distintas preguntas vinculadas a aclarar su responsabilidad en la promoción de la criptomoneda.

Además, citó para este martes a distintos funcionarios del Gobierno. Se trata de Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), y José Massoni, un exintegrante del organismo, además de la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, y del funcionario de la Procuración General de la Nación Luis Villanueva.

El cuestionario a Milei consta de nueve preguntas que los diputados de la oposición consensuaron en la reunión de la comisión del último martes. "(Se le pide que) informe con precisión y detalles cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token Libra, que publicó en su cuenta de la red social X el 14 de febrero de 2025", señala uno de los interrogantes del Congreso.

Otro punto es saber si el Presidente "si posee o poseyó cuentas y/o billeteras virtuales (wallets) habilitadas para operar criptoactivos en plataformas blockchain centralizadas y/o descentralizadas".

Además, los planteos están relacionados a dar precisiones sobre todas las reuniones, audiencias y comunicaciones que mantuvo con Mauricio Novelli, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Manuel Terrones Godoy, Bartosz Lipinski, Peh Chyi Haur (también conocido como Julián Peh) y toda otra persona relacionada con Libra. Milei también deberá aclarar si participó junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El informe de la Oficina Anticorrupción

La citación de la comisión a Alejandro Melik está motivada por el dictamen que la Oficina Anticorrupción emitió de inmediato. "Javier Milei no es presidente, sino que ejerce sus derechos civiles y políticos garantizados por la Constitución y tratados internacionales", señalaba aquel informe, dejándolo libre de cualquier investigación que pudiera realizar el organismo.

Además, la OA argumentó que el Presidente "no infringió la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por la difusión del proyecto privado 'Viva la Libertad Project'".

Futuras citaciones de la comisión investigadora

Además de los cuatro funcionarios que deberán concurrir el martes -no pueden negarse, según el nuevo reglamento de la comisión investigadora-, también figuran Karina Milei y el vocero Manuel Adorni. No obstante, todavía no hay una fecha establecida para su interpelación.