Elecciones en Buenos Aires: Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

La jornada de elecciones en la provincia de Buenos Aires arrancó este domingo con un episodio de fuerte carga política. En el Instituto Pedro Poveda, ubicado en Agustín Álvarez 1431, Vicente López, donde debe votar la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los padrones exhibidos en la puerta amanecieron vandalizados con la inscripción “3%” junto a su nombre.

Se trata de una provocación en medio de la votación, que se desarrolla en un clima de alta tensión. La pintada hace alusión al “3%”, la chicana que sectores opositores utilizan para cuestionar el porcentaje que se habría quedado la hermana del presidente en las coimas.

Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y jefa política del oficialismo, que en estas elecciones bonaerenses se juega un test clave de gestión está envuelta en el escándalo de los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

El mensaje a Karina Milei