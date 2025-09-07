Demoraron a un joven de 24 años con más de 70 dosis de cocaína y un televisor robado

La intervención fue el dia viernes en barrio Parque Belgrano de Capital. Se secuestró un televisor y dosis de droga. Intervinieron la Fiscalía Penal 1 y la UFINAR.

Ocurrió el dia viernes mientras que, efectivos del Departamento de Seguridad Urbana realizaban patrullajes preventivos en barrio Parque Belgrano, donde demoraron a un joven de 24 años por transportar un elemento de dudosa procedencia y droga.

En este contexto, se secuestró un televisor y más de 74 dosis de cocaína.

Intervinieron la Fiscalía Penal 1 y la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.