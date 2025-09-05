Vecinos de Metán juntan firmas para expulsar a una presunta "narco" en barrio Los Laureles

En el barrio Los Laureles de Metán, vecinos comenzaron a juntar firmas para pedir la expulsión de una mujer acusada de vender droga en la zona.

“Venden como si fuesen chicles o caramelos, hasta los policías saben

Celestina Paz, una de las impulsoras del reclamo, contó que su hijo estuvo en riesgo por las adicciones: “Venden como si fuesen chicles o caramelos, hasta los policías saben. Antes no denuncié, pero ya rebalsé porque temo que un día me traigan a mi hijo muerto”, expresó.

Según la vecina, la presunta narco entrega estupefacientes a jóvenes a cambio de dinero, favores o hasta comida. Además, denunció amenazas indirectas: “Me mandó a decir con un chico que me cuide. ¿En qué sentido? ¿Va a traer gente de Salta para matarme? Que venga, acá también hay gente que pesa”.

Paz aseguró que continuará con la campaña de firmas y pidió acompañamiento: “No voy a dejar de seguir adelante porque en Metán los chicos se están muriendo por la droga. Las madres no vivimos tranquilas”.