No lo vio venir: Conductor terminó dentro de un canal esta mañana

Esta mañana, un medio local informó por redes que, en Entre Ríos casi Güemes (Metán), un automóvil perdió el control y terminó dentro de un canal. Personal de Protección Civil y Tránsito trabajó en el lugar y retiró el rodado. Se investigan las causas.

El hecho ocurrió a primera hora del día cuando, por motivos que son materia de peritaje, el conductor de un vehículo perdió el dominio y cayó al canal ubicado sobre calle Entre Ríos, a metros de Güemes. La situación generó alarma entre vecinos y automovilistas que circulaban por la zona.

Tras el aviso, equipos de Protección Civil y Dirección de Tránsito montaron un operativo de seguridad, ordenaron el tránsito, evaluaron riesgos y coordinaron las maniobras para extraer el automóvil con asistencia mecánica. Las autoridades recomendaron circular con precaución.

No se difundieron, mayores detalles sobre el estado del conductor ni las eventuales infracciones. Las pericias determinarán si hubo falla mecánica, distracción o factores de la calzada que contribuyeran al incidente.