Solicitan "paciencia" a los conductores por los operativos de Tránsito durante el Milagro

El pueblo de Salta transita las jornadas más importantes del año, al vivir de lleno el tiempo del Milagro, con el inicio de la novena marcando los días hasta el 15 de noviembre, fecha en que se concretará la 333° procesión con los santos patronos, renovando el centenario pacto de fidelidad.

En ese contexto, fue en la mañana de este viernes que distintos organismos y áreas de la Municipalidad de Salta dieron a conocer cómo serán los operativos y disposiciones para la próxima semana, ante la concurrencia de masas de fieles hacia la Catedral Basílica, compartiendo los solemnes cultos a los patronos tutelares.

Al respecto el subsecretario de Seguridad Vial de Tránsito Municipal, Néstor Ruiz de los Llanos, estuvo hablando con Multivisión Federal donde requirió de “paciencia” por parte de los conductores, acatando los operativos especiales que implementarán para el flujo vehicular, como también los cortes para el paso de las peregrinaciones.

Primeramente recordó que, con el inicio de la novena, por las tardes y noches se cortará calle España y, a partir del día 12, los cortes por calles céntricas se intensificarán ante el arribo de los contingentes de peregrinos de todos los puntos.

“Vamos a dividir la ciudad en los cinco accesos fuertes por donde llegarán las personas, esos accesos son por avenida Bolivia desde el norte, la avenida Asunción, la avenida Ex Combatientes por zona sur, la ruta 51 y la ruta 58”, enlistó el funcionario.

Con respecto al arribo de peregrinos por zona sur, en la avenida Ex Combatientes, donde se está desarrollando el Plan Vial Sur, comentó que en estos días se dejará todo en condiciones, mientras las obras se suspenderán durante la semana próxima. “Los vehículos que vengan con las peregrinaciones, como ser los de sonido, serán desviados, no podrán entrar poe la avenida, solo las columnas de peregrinos podrán transitar”, aclaró.

Por último, Ruiz de los Llanos requirió del acompañamiento de los conductores para el correcto y tranquilo desarrollo de las jornadas como de la circulación. “Pedimos a quienes deban circular por el centro de paciencia, resguardemos la seguridad, tendremos filtros en algunas esquinas, sobre todo en el área céntrica y con demoras en el tránsito… entiendan, es por estas fechas especiales para Salta”, subrayó.