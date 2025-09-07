Tras un video viral: Fiscalía, SENASA y Zoonosis resuelven el misterio de los vacunos muertos

Tras la difusión de imágenes de vacas muertas, intervinieron la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma, SENASA y Zoonosis. Se constató que los animales fallecieron por causas naturales y que no hay riesgo sanitario. Se ordenó el entierro inmediato de los restos y habrá controles quincenales.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, tomó intervención el 3 de septiembre luego de que circulara un video que mostraba bovinos sin vida en un campo del departamento. Con un relevamiento de la Sección Policía Rural Ambiental y Protección del Bienestar Animal se logró ubicar el predio y verificar la situación.

En el lugar, el propietario explicó que los restos correspondían a animales fallecidos por edad avanzada u otras causas propias de la actividad productiva, provenientes de distintas fincas de su propiedad. En resguardo del ambiente y la salud pública, el fiscal dispuso intimar al productor al entierro inmediato de los animales en fosa adecuada para su biodegradación, medida que se cumplió ese mismo día.

Como refuerzo preventivo, se dio intervención a equipos técnicos del SENASA y del Programa de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública. Participaron el Coordinador Regional de Sanidad Animal, Roberto Valinotti, y el jefe del Programa de Zoonosis, Nicolás Ruiz Huidobro, quienes confirmaron que los restos fueron correctamente enterrados y que no existe foco infeccioso. Además, señalaron que la mortandad de 15 animales sobre un rodeo de 800 se encuentra dentro de parámetros normales para un tambo.

El productor fue notificado para mejorar la gestión de animales muertos y evitar situaciones similares a futuro. Finalmente, el fiscal Escalante dispuso controles quincenales por parte de la Policía Rural Ambiental para verificar el cumplimiento y la no reiteración del hecho.