La fe también llega sobre ruedas: Desde Córdoba, biciperegrinos avanzan a Salta rumbo al Milagro

Son 13 peregrinos en bicicleta y 5 en vehículos de apoyo que partieron el jueves 4 de Córdoba y planean arribar el domingo 14 al mediodía a la Catedral de Salta. Entre ellos, tres ciclistas con discapacidad —dos con ceguera y Bruno Butassi, parapléjico que pedalea en handbike—. El grupo Biciperegrinos Cordobeces nació del Movimiento de Cursillos de Cristiandad y cuenta con guías del Grupo de Ciclismo Adaptado Rueda conmigo.

La ruta al Milagro late en cada kilómetro. Marcelo De Monte contó a Informate Salta que acompaña a los Biciperegrinos Cordobeces en una travesía que combina esfuerzo, organización y una fe que empuja aun cuando el viento se pone de frente. Salieron de Córdoba el jueves 4 con una meta clara: llegar el domingo 14, al mediodía, para honrar al Señor y la Virgen del Milagro.

El pelotón completo es diverso en edades y realidades. Hay personas ciegas que pedalean con guías, ciclistas con condiciones del desarrollo (como trastornos del espectro autista) y personas sordas que se integran con apoyos específicos. Cuando la autonomía individual no alcanza, aparece el tándem y el trabajo en equipo: ir al mismo ritmo, compartir señales, esperarse y cuidarse. La fe se vuelve coordinación, paciencia y confianza.

En ese espíritu se destaca Bruno Butassi, que avanza con su handbike como símbolo concreto de superación y esperanza. Cada metro ganado en la ruta testimonia que no hay pendiente que la voluntad no pueda negociar cuando el sueño está claro y el objetivo emociona.

El recorrido incluye paradas y noches planificadas estratégicamente para descansar. Hoy llegaron a Frías (Santiago del Estero) y mañana continuarán hacia Tucumán, antes de encarar el tramo final rumbo a Salta. En la retaguardia, la asistencia mecánica y sanitaria de los 5 vehículos de apoyo sostiene la logística: hidratación, alimentación, chequeo de frenos, cambios y neumáticos; además del abrigo y la palabra justa en los momentos en que el cuerpo pide descanso.

Este medio tomó contacto con el grupo gracias a Federico Astorga, oranense residente en Córdoba, creyente salteño y devoto del Milagro, quien acercó el testimonio y la historia de estos peregrinos sobre ruedas.

Si todo sale como está previsto, el mediodía del domingo 14 los recibirá la Catedral de Salta. Será el final del viaje y el inicio del abrazo con la ciudad que, cada septiembre, vuelve a decir que la fe también se escribe sobre ruedas.