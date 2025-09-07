Repercusiones por el triunfo de Fuerza Patria en Bs As: Que dijeron Sáenz, Urtubey y otros dirigentes

Elecciones07/09/2025
saenz urtubey

Tras los resultados electorales de este domingo, el gobernador Gustavo Sáenz publicó en su cuenta de X: 
 
En las distintas elecciones provinciales, el mensaje de las urnas es un claro llamado de atención que el Gobierno nacional debe escuchar con grandeza, humildad, respeto y humanidad. No más discursos de odio, nada bueno puede construirse desde ahí. No volver al pasado, discutir el presente y construir el futuro, ese debe ser nuestro Norte.

 
Por su parte, el ex gobernador y candidato a Senador nacional por Fuerza Patria, dijo al respecto: 
 
Juan Manuel Urtubey: En la provincia de Buenos Aires la fuerza de los argentinos le puso un freno a Milei. En octubre ese freno lo ponemos los salteños con Fuerza Patria.

Por su parte el candidato en segundo término a Senador Nacional por Primero los salteños, Ignacio Jarsun dijo: 

El futuro es sin confrontación y sin discursos de odio. En cada elección queda claro que las provincias levantan la voz. Necesitamos un rumbo claro, los Salteños, queremos crecer en paz y con iguales oportunidades para todos.
Miremos el futuro, con trabajo, producción y transparencia. Dejemos atrás los enfrentamientos. Las oportunidades para todos están ahí, en un proyecto colectivo, federal y justo.

