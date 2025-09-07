Kicillof tras el triunfo de Fuerza Patria: "Fue una victoria contundente... vinimos a poner un freno a Milei"

Antes de dar su discurso Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el búnker de Fuerza Patria se escuchó un audio de Cristina, desde cu carcel domiciliario, donde dijo:



"Quiero enviar un saludo en primer término al pueblo de mi querida provincia de Buenos Aires. A todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en esta jornada realmente histórica, en la que, con muchísima responsabilidad democrática, decidieron ponerle un límite a un Presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos, para los que lo votaron y para los que no lo hicieron también".

"Este es un triunfo que nos llena de orgullo, pero también de una inmmensa responsabilidad", concluyó CFK a través de un mensaje grabado para la militancia que se congregó a celebrar la contundente victoria del peronismo sobre La Libertad Avanza.

Luego vino el discurso del gran ganador de la jornada: Kicillof quien eufórico dijo:

"Gracias a los millones de bonaerenses, gracias por defender a la provincia", resaltó. Y agregó: "Venimos a festejar que le pusimos freno al gobierno de Milei".