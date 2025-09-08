Dos agentes de tránsito de El Galpón devolvieron más de medio millón de pesos

Dos agentes de tránsito de El Galpón devolvieron más de medio millón de pesosPoliciales08/09/2025
Cumpliendo con su deber, dos agentes de tránsito de la localidad de El Galpón, encontraron dinero y ambos no dudaron en acercarse a la policía para reportar el hallazgo y así ubicar a su dueño.
Tras el hallazgo de medio millón de pesos, Néstor Fabián Gutiérrez y Francisco Gramajo, se dirigieron a la comisaría N° 2 de dicha localidad y de inmediato la policía se abocó a dar con el dueño de tan importante suma de dinero.
Pasada algunas horas se dio con el dueño de los 500 mil y todo fue agradecimineto, informó El bueno y El Malo.
