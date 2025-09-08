Milagro: Conocé el precio de los claveles para este 2025

El MIlagro se vive a pleno en Salta y con el inicio del rezo de la Novena el día sábado 6 de septiembre la concurrencia de fieles a la Catedral es permanente y como cada año en las afueras del templo se observa gran cantidad de vendedores de novenas, denarios, entre otras tantas cosas y lo que muchos buscamos, los claveles que se dejan como ofrenda a nuestos Santos Patronos.

CNN Salta-94.7 recorrió los alrededores de la Catedral y confirmó que hoy los claveles por unidad tienen un costo de $1500 y 4 unidades por $5000, también hay una opción de 3 unidades por $2000.

Atentos a estos precios, La Mañana de CNN recordó los precio de los claveles en el año 2023 y en 2024. En el 2023, el costo era por unidad $ 300 por 4 unidades $1000. En 2024 el costo por unidad era de $1000 y la oferta que se encontraba era de 6 unidades $5000.