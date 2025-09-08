Desde la Catedral piden donaciones para recibir a los peregrinos ¿con qué podes colaborar?

Salta se prepara para vivir momentos de mucha fe y devoción por el Señor y la virgen del Milagro. Se espera la llegada de miles de peregrinos en los próximos días, para los cuales, desde la Catedral Basílica de Salta se solicitó colaboración.

“Con el corazón abierto y lleno de esperanza, aguardamos la llegada de nuestros peregrinos. Por eso pedimos la colaboración de todos con donaciones” expresaron en un comunicado desde la Curia.



Quienes puedan dar una mano, se espera agua en botellitas, bandejas, vasos y cubiertos descartables, bandejas con comida para los días 13 y 14 y elementos de higiene personal como así también, artículos de limpieza.

Las donaciones se reciben en la Secretaría de la Catedral Basílica de Salta todos los días.

“Con tu granito de arena hacemos posible que los peregrinos vivan la gracia del encuentro con el Señor y la Virgen del Milagro” aseguraron los organizadores de la colecta.

Si tienen alguna duda se pueden comunicar al 3875324810, 3876843253 o al 3875142784.