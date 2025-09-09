¡Hoy juega Argentina! Se enfrenta a Ecuador rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con un partido ante Ecuador este martes 9 de septiembre a las 20 hs, hora argentina, en el estadio Monumental de Guayaquil.

Ambos equipos ya están clasificados para la cita mundialista. Argentina llega con 38 puntos, tras 12 victorias, dos empates y tres derrotas, mientras que Ecuador busca superar a Brasil y Uruguay para terminar en el segundo lugar de la tabla.

Para este partido, Lionel Scaloni no podrá contar con Cristian ‘Cuti’ Romero, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, ni con Lionel Messi, quien fue desafectado para descansar antes de su regreso a Inter Miami.

El historial entre ambas selecciones favorece ampliamente a la albiceleste: 24 victorias, 12 empates y solo cinco derrotas en 41 enfrentamientos previos. En la primera fecha de estas Eliminatorias, Argentina ganó 1 a 0 en el Monumental con gol de Messi.

El duelo será clave para cerrar la Eliminatoria con buen rendimiento y afianzar la confianza de cara al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026.