Última fecha de Eliminatorias: Argentina enfrenta a Ecuador con varios cambios y sin Messi

La Selección argentina, ya clasificada y asegurando el primer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, enfrentará este martes a Ecuador en Guayaquil sin la presencia de su capitán Lionel Messi. El partido se disputará desde las 20 hs en el estadio Banco Pichincha, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras la goleada 3-0 sobre Venezuela y aprovechará este último encuentro para realizar varios cambios en el once titular. Leonardo Balerdi ingresará por Cristián Romero, Alexis Mac Allister reemplazará a Franco Mastantuono, Nicolás Paz ocupará el lugar de Thiago Almada y Nicolás González hará lo propio por Messi. Además, Scaloni mantiene dudas en el lateral derecho, lateral izquierdo, mediocampo y delantera, con opciones como Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Por su parte, Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, llega cuarto en la tabla con 26 puntos y también ya clasificado al Mundial tras empatar 0-0 con Paraguay en la fecha anterior. Para este partido, Beccacece realizará cambios en el mediocampo y delantera, con Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez como novedades. Mantiene dudas en lateral derecho y mediocampo, con Joel Ordóñez y Jhon Yeboah como posibles titulares.

Probables formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo de Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.