"La nueva mesa política de Milei", según Ricardo López Murphy

Luego del anuncio que hizo el vocero Manuel Adorni sobre la conformación de "una mesa política nacional", el diputado de Republicanos Unidos Ricardo López Murphy publicó un meme en el que compara a esa nueva creación con la actual "mesa chica" del Gobierno.

"El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo", escribió el portavoz.

En la imagen que compartió el legislador se ven las mismas caras de un lado y del otro. La diferencia está que, en la segunda, además hay una mesa.