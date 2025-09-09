A ganar y esperar: Las combinaciones que mantienen vivo a Juventud

Juventud jugará este viernes desde las 22 en el estadio Martearena su última batalla del Nonagonal, con la obligación de ganar ante Independiente de Chivilcoy y esperar resultados favorables de otros partidos para mantener vivas sus chances de clasificación.

A pesar del empate como visitante en el cierre de la Zona Campeonato, el equipo de Germán Noce aún puede meterse entre los cuatro mejores de la zona, lo que le permitiría avanzar a la siguiente instancia y seguir soñando con el ascenso directo.

Para que el “Santo” logre la clasificación, se deben cumplir tres condiciones:

Ganar frente a Independiente de Chivilcoy.

Que Gimnasia de Chivilcoy pierda ante Sportivo Belgrano.

Que Sarmiento de la Banda pierda ante Atlético Rafaela.

En lo estrictamente futbolístico, Juventud podrá contar con tres regresos importantes para este compromiso decisivo. Martín Esparza retorna tras cumplir una fecha de suspensión; Andrés Berizovsky vuelve tras ser preservado estratégicamente; y Facundo Cruz regresa luego de una licencia por paternidad.

Estos retornos le devuelven experiencia y profundidad al plantel, factores clave para afrontar el tramo final del Nonagonal con aspiraciones concretas de clasificación y mantener la ilusión del ascenso directo.