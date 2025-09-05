¿Ya cobraste? En pasaje Miramar, puesteros del mercado San Miguel esperan con muchas ofertas

Los vecinos de la ciudad de Salta tienen una excelente oportunidad para aprovechar la variedad y los buenos precios de frutas y verduras, ya que los puesteros del mercado San Miguel, reubicados en el pasaje Miramar, ofrecen productos de calidad y a valores muy convenientes en esta primera semana de septiembre, aprovechando que muchos salteños ya pudieron cobrar sus sueldos.

Es por eso que la Municipalidad de Salta, a través del Ente Descentralizado del Mercado San Miguel, dio a conocer una lista de precios de referencia para que los consumidores conozcan las ofertas disponibles en el anexo provisorio del pasaje Miramar 433, en inmediaciones del parque San Martín.

Según se informó, en la primera semana de septiembre, los precios de las frutas y verduras muestran algunas variaciones, con una baja en productos de estación y una suba en aquellos que comienzan a escasear. Sin embargo, en general, la oferta es muy accesible para el bolsillo de los salteños.

Entre las frutas se destacan la manzana a $3.000 el kilo, la mandarina a $2.000 la docena, la banana a $2.000 la docena, y la frutilla a $6.000 el kilo. También hay ofertas en limones, que se pueden encontrar a 6 por $1.000, y higos a 3 por $2.000.

En el sector de verduras, los precios también son muy atractivos. La lechuga a $1.000 la unidad, el repollo a $2.000 y el brócoli entre $2.000 y $2.500. Otros productos muy buscados, como el tomate, se consiguen a $1.000 el kilo, al igual que la zanahoria, el zapallito a $1.500 y el pimiento verde a $2.000 el kilo.

Vale recordar que, tras el incendio que afectó el histórico edificio en noviembre de 2024, unos 220 locales se reubicaron en un predio entre las calles Córdoba y Buenos Aires, donde continúan brindando sus servicios a la comunidad.

El anexo opera en un horario cómodo para los vecinos: de lunes a sábados, de 8 a 14 y de 17 a 21:30.