Se conformó la Mesa Política tras la derrota de LLA ¿Quiénes la conforman?

El presidente Javier Milei encabezó este martes la primera reunión de la mesa política nacional creada luego de la derrota de los libertarios ante Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses del domingo. "La libertad avanza o Argentina retrocede", sentenció tras el encuentro.

El jefe de Estado lideró esta jornada el primer encuentro con los funcionarios que integran la nueva instancia de coordinación dentro del Gobierno. "Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad", expresaron en un comunicado oficial de LLA.

"La libertad avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO!"

"Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron. Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen" agrega el comunicado.

"La libertad avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD, CARAJO!" finaliza el mismo. Las imágenes fueron compartidas a través de la cuenta de X de La Libertad Avanza y el presidente, Javier Milei.