Robo en la parroquia de Misión Tapiete: Se llevaron 60 sillas y destrozaron cámaras

Durante el fin de semana, la comunidad de la parroquia San Ramón Nonato, en la zona de Misión Los Tapietes en Tartagal fue víctima de distintos hechos delictivos en mano de quienes serían personas adictas.

Según informó Multivisión, estos jóvenes, que buscan proveerse de sustancias estupefacientes dañaron cámaras de seguridad y luminaras de la zona de la parroquia para poder actuar sin ser registrados. Además los malvivientes, ingresaban a la parroquía y acosaban a las mujeres que estaban allí, para llevarse sus pertenencia.

También durante el fin de semana, reportaron el robo de 60 sillas desde la Parroquia, de las cuales por el momento no tienen información.