Ni la iglesia se salvó: Condenan a un hombre por varios robos en Cerrillos

Un hombre de 28 años fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva tras ser declarado reincidente por tercera vez por delitos de robo y hurto en Cerrillos.

El primer delito ocurrió el 18 de agosto en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, donde el hombre ingresó tras romper un candado y sustrajo varios objetos.

El segundo hecho se registró en un inmueble en construcción del mismo barrio, donde se llevó 20 barras de hierro de distintos tamaños. La policía detuvo al acusado mientras transportaba los elementos robados.

Por sus antecedentes y la reiteración de conductas delictivas, el hombre fue considerado reincidente por tercera vez, lo que influyó en la pena de cumplimiento efectivo.

La fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia de juicio abreviado ante el Juzgado de Garantías 1. La jueza Ada Zunino dictó la sentencia luego de que el acusado confesara los hechos.