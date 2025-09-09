Tiempo de fe: ¿Conocías la historia de la Catedral de Salta?

Salta transita las horas más profundas de su fe sincera y característica, la cual refleja la devoción que se ha transmitido entre generaciones, al vivir nuevamente los cultos en honor al Señor y la Virgen del Milagro, transitando las jornadas rumbo a renovar el pacto de fidelidad, cuando se concrete la 333° procesión con los santos patronos.

En el inicio de un nuevo Milagro, corresponde hacerse una pregunta de rigor histórico: ¿cuál es la historia de la Catedral Basílica? Más que un edificio religioso, es el corazón de la fe de los salteños y un símbolo de su devoción al Señor y la Virgen del Milagro. Su pasado es un reflejo de los vaivenes de la provincia, marcada por los terremotos, las guerras y los constantes esfuerzos por mantener en pie un templo que ha sido testigo de la evolución de la ciudad desde su fundación en 1582.

Desde los orígenes más precarios, el solar de la Plaza 9 de Julio, destinado para la primera Iglesia Matriz, ha sido el lugar de distintos templos. La primera iglesia, construida de adobe y paja, fue demolida tras un rápido deterioro. Una segunda iglesia se levantó en 1645, con dos sólidas torres y una cúpula, pero los terremotos de 1692 causaron daños significativos que llevaron a su posterior demolición. Una tercera iglesia, de mayor envergadura, se construyó entre 1710 y 1714.

El templo actual, que ha llegado a nuestros días, comenzó a levantarse tras los terremotos de 1844, que dejaron la antigua estructura en muy mal estado. El Obispo José Eusebio Colombres impulsó la construcción de una nueva catedral "que corresponda a la altura, rango y progreso actual de esta capital". El proyecto original fue diseñado por el arquitecto francés Felipe Bertrés, pero su fallecimiento detuvo la obra.

La construcción se reanudó bajo la dirección de Francisco Soldatti y, posteriormente, con la participación de la firma de Nicolás y Agustín Cánepa. A pesar de los problemas, la obra avanzó. El altar mayor y el templo principal se concluyeron a finales de 1878, bajo la dirección del maestro Francisco Righetti y con el diseño del franciscano Fray Luis Giorgi.

Las torres gemelas y la fachada de la Catedral, de estilo italianizante, se construyeron a partir de 1879. Las campanas actuales fueron fundidas en distintos momentos: las medianas en 1928, una de ellas dedicada a la Virgen de las Lágrimas, y la campana mayor, conocida como "la del Señor del Milagro", en el Arsenal Naval de Buenos Aires, aunque fue reparada en 1963.

A lo largo del siglo XX, el templo continuó su evolución. En 1914, fue declarado Monumento Histórico Nacional. En 1918, se construyó el Panteón de las Glorias del Norte, donde descansan los restos de importantes figuras de la historia argentina, como el general Martín Miguel de Güemes.

Con el tiempo, la Catedral recibió la distinción de Basílica Menor por el Papa Pío XII en 1939 y, en 1941, fue declarada nuevamente Monumento Histórico Nacional. En años más recientes, se realizaron importantes remodelaciones en el presbiterio y se construyeron el Museo de Arte Sacro y la Casa del Peregrino, que brinda alojamiento a los devotos que llegan a la ciudad para las festividades

.