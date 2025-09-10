Abuso sexualmente de sus nietas, fue detenido y será juzgado

Una denuncia radicada en Pichanal por la madre de una menor de 16 años determinó que la niña habría sido víctima de abuso sexual por parte de su abuelo paterno.

La mujer se enteró de lo sucedido en abril, cuando después de una crisis de nervios y una pelea entre sus hijas, la joven gritó que su abuelo la había violado cuando tenía 11 años. Al calmarse, le contó que sucedió en tres ocasiones luego del fallecimiento de su abuela en 2021. Explicó que se enojaba ya que ella no se dejaba tocar y era maltratada.

Además, ella mencionó que su prima menor también sufría abusos y que fue testigo de ello en una ocasión. La mujer agregó en su denuncia que el acusado es padre de su expareja, y que residía a dos cuadras de su domicilio, razón por la cual sus hijos lo visitaban.

La jueza de Orán, María Laura Toledo Zamora, dispuso la elevación a juicio de la causa seguida contra un hombre de 56 años acusado como presunto autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo en tres hechos, y por abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y la convivencia en perjuicio de sus dos nietas de 14 y 16 años. El acusado continuará detenido.