Importante operativo para detener a miembros de dos barras que atemorizaban a los vecinos

La Fiscal Penal 6 interina, Mercedes de la Cuesta, inició una investigación por un hecho registrado en barrio La Paz y protagonizado por dos grupos antagónicos. La fiscal habría tomado conocimiento de los hechos a partir de imágenes difundidas por un diario digital en Facebook, en las imágenes se observa una pelea entre varias personas con elementos contundentes, piedras y cuchillos.

Entre las primeras medida que tomó la fiscal se dispuso la intervención del Grupo Investigativo Sector 3, de cuyas primeras averiguaciones se desprende que no sería la primera vez que se suscita este tipo de incidentes entre los integrantes de dos conocidos grupos antagónico.

Entre los délitos que se contabilizarían se encuentran; daños, lesiones, amenazas y contravenciones tales como desórdenes y enfrentamientos.

Tras una búsqueda en los archivos de la policía, relevamiento de testigos y recopilación de información, la investigación determinó que forman parte de grupos conocidos como "La Cuadra" y "La Plaza". Los individuos registran antecedentes penales e incluso algunos presentan medidas restrictivas como la prohibición de salir del país o provincia.

En este contexto, el Juzgado de Garantías 4 libró órdenes de allanamiento en diferentes inmuebles de los barrios Libertad, La Paz y Villa Asunción. Durante los procedimientos se procedió a la detención de 14 hombres y 1 mujer, todos mayores de edad.

Al momento de proceder al secuestro de elementos de interés para la causa, se hallaron diversos objetos de fabricación casera, entre ellos armas punzocortantes, algunas conocidas como “arpones”, que podrían ser utilizadas para agredir o causar lesiones, así como otros elementos de dudosa procedencia.

La fiscal penal Mercedes de la Cuesta imputó de forma provisional a los 14 hombres y la mujer, todos mayores de edad, por la presunta comisión del delito de intimidación pública. Durante las diferentes audiencias de imputación, los acusados se abstuvieron de declarar. Por su parte, la fiscal De la Cuesta solicitó ante el Juzgado de Garantías de turno, el mantenimiento de detención.