Tartagal: Abusó sexualmente de su cuñada, fue condenado a seis años de prisión

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II, Vocalía I, del Tribunal de Juicio de ese distrito, en la audiencia de juicio abreviado contra un hombre de 38 años, acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal.

El hecho ocurrió durante la noche del 27 de julio de 2024, cuando el acusado se encontraba en su domicilio ubicado en el barrio Matadero. En ese contexto, se hizo presente su cuñada, a quien el individuo hizo ingresar a la vivienda.

Una vez dentro, trabó la puerta de ingreso con alambre y, utilizando la fuerza, la condujo a una habitación donde la accedió carnalmente en contra de su voluntad.

La jueza Asusena Vásquez, luego de recibir la confesión del acusado, lo condenó a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo.

En el mismo fallo, el juez solicitó se proceda a la realización del examen genético del ahora condenado, por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y su posterior inscripción en el Banco de Datos Genéticos, previa asignación del Dato Único de Identificación Genética (DUIG).