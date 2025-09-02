Un niño de 10 años fue víctima de abuso sexual por parte de un amigo de su madre

La tía de la víctima denunció al abusador, la mujer ejerce como tutora del niño de 10 años que había sido víctima de abuso sexual. La mujer contó que el 20 de mayo la habían llamado de la escuela porque su sobrino había mencionado que hace dos años había sido abusado sexualmente por un amigo de su mamá.

Explicó que esto había ocurrido cuando su hermanita estuvo internada en el hospital local y su madre lo dejó al cuidado del hombre durante cerca de dos meses en la ciudad de Orán.

Durante una audiencia flexible y multipropósito, el juez de Orán Francisco José Oyarzú, condenó tras un acuerdo de juicio abreviado al hombre de 28 años por haber cometido el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia preexistente con un menor de 18 años de edad.

Le impuso la pena de nueve años y tres meses de prisión efectiva. Además se le realizará un examen genético para su posterior inscripción en los Bancos de Datos Genéticos.