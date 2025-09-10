En el Concejo Deliberante le pidieron a LLA “escuchar el resultado de las urnas”

Este miércoles, en la sesión del Concejo Deliberante se hicieron eco de la derrota del oficialismo el pasado fin de semana en la provincia de Buenos Aires.

El concejal Gustavo Farquharson fue el primero tomar la palabra sobre el resultado electoral en relación a La Libertad Avanza. Apuntó a la falta de sensibilidad del gobierno nacional en relación a las decisiones que se han tomado y cómo han perjudicado a muchos de los sectores más vulnerables.



“Hay una negación del gobierno de escuchar las urnas, reconocer las necesidad y problemas que está generando este modelo económico” afirmó el edil durante la sesión. Aseguró también que “la gente no la está pasando bien. Se cansó de los malos tratos, de los recortes, que le roben plata a las universidades”.

Para Farquharson, hoy los funcionarios nacionales demuestran incompetencia en la forma que están manejando el país y aclaró que no quiere que al gobierno le vaya mal, sino que la derrota sufrida les muestre el camino a seguir.

Por otro lado, el recién asumido, Juan Pablo Linares, aseguró que desde la Municipalidad y en el rol que le tocó cumplir, se debieron hacer cargo de muchas cosas de las cuales no su tuvo acompañamiento de parte de Nación. Agregó que, si bien el ejecutivo nacional dejó de hacerse cargo, no sucedió lo mismo desde Nación y provincia.

“El estado municipal sigue trabajando. No son números, son personas. Levantamos una bandera distinta de la que levanta el estado nacional” destacó el edil.