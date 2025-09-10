Iba en moto con una pasajera y chocó contra una camioneta

Pasadas las 8 horas, una moto, que prestaba servicio para una aplicación, chocó contra una camioneta en la esquina de Tucumán y Chacabuco, en el macrocentro de la ciudad.

De acuerdo al informe de CNN Salta, la moto circulaba por calle Tucumán cuando, por motivos que aún se investigan, no advirtió el cruce de una camioneta que avanzaba por Chacabuco.

El conductor de la moto, que llevaba casco, sufrió golpes en las piernas y un raspón a la altura de la boca. Fue asistido por personal de salud en el lugar, aunque no necesitó ser trasladado.

Sin embargo, la pasajera que viajaba con él - también con casco - resultó con un traumatismo en la pierna derecha y tuvo que ser llevada en ambulancia a un centro de salud para recibir atención médica.

En tanto, el chofer de la camioneta permaneció en el lugar del accidente y colaboró con la Policía. Los agentes aguardaban la llegada de Criminalística, encargada de realizar las pericias correspondientes para determinar la mecánica del choque y efectuar el dosaje a los conductores.