Un joven se cayó de una motocicleta y debió ser trasladado al San Bernardo

Hace minutos, alrededor de las 14:30 un siniestro vial en Dean Funes al 1500 sorprendió a los vecinos. El accidente se dió cuando un joven en motocicleta intentó esquivar a un perro, por esto terminó cayendo de la moto.

Una vecina de la zona detalló que al caer al joven se le salió el casco por lo que su cabeza impactó contra el asfalto. A partir del llamado de los vecinos, al lugar llegaron rápidamente oficiales de la Policía de Salta y profesionales del SAMEC quienes trasladaron al joven al Hospital San Bernardo.

Se recomienda a los conductores ciruclar con precaución.