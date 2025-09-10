El FBI anunció que atrapó al asesino de Charlie Kirk

Este miércoles, se produjo el fatal hecho en el que el activista de derecha y simpatizante de Donald Trump, Charlie Kirk, falleció luego de recibir un disparo en el cuello. El ataque ocurrió mientras el hombre de 31 años daba una charla en un campus universitario en Utah. Horas más tarde, el FBI anunció que finalmente pudo detener al tirador.

Todo sucedió durante la tarde, en el campus de la Utah Valley University, en Estados Unidos, donde Kirk se encontraba dando una presentación para estudiantes jóvenes de derecha, cuando recibió un disparo fatal en el cuello.

En los primeros minutos tras el hecho, se difundió que el tirado, que se ubicó en el techo de uno de los edificios del campus, a unos 60 metros de la víctima según informó la universidad, había sido detenido, información que luego fue rápidamente desmentida. Incluso circularon videos en los que se veía el arresto de un hombre adulto, a quien se creyó presunto tirador, algo que también fue descartado.

El comunicado del FBI

Posteriormente, y tras confirmarse el deceso del activista, el director del FBI, Kash Patel, informó a través de su cuenta oficial de X que el tirador había sido detenido.

"El sujeto del terrible tiroteo de hoy que cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Gracias a las autoridades locales y estatales de Utah por su colaboración con el FBI", expresó el director, quien además agregó que brindarán una actualización cuando sea posible.