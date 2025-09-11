Insólito intento de robo en Orán: rompió la pared para entrar a un local y lo atraparon

Un hombre de 46 años fue detenido en la madrugada de ayer en San Ramón de la Nueva Orán, luego de intentar ingresar a un local gastronómico tras romper una de sus paredes.

El hecho ocurrió en inmediaciones de España y O’Higgins, donde efectivos de la Comisaría 1° realizaban un patrullaje preventivo. Allí sorprendieron al sospechoso en plena maniobra y procedieron a su inmediata detención.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, con intervención de la Fiscalía Penal 1 y el Juzgado de Garantías 2.