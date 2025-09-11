El padre Ossola pidió “no colgarse de los peregrinos” y llamó a imitar a quienes los reciben

A días de la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro, el padre Ossola hizo hincapié en un mayor compromiso social y verdadero en esta época, llamando a imitar a los peregrinos.

Con la llegada de los peregrinos, El Milagro se palpita en las calles, pero destacó el accionar de quienes se preparan para recibirlos.

“Hay un ejército de gente que desde hace meses se viene preparando, gastando sus recursos en comida, bebida, alojamiento y, sobre todo, su tiempo” comentó en FM Aries.

Esto refleja su compromiso, solidaridad y cercanía que debería reproducirse durante todo el año, tanto desde los dirigentes, políticos, empresarios, gremiales, vecinales, deportivos y eclesiales: “Podríamos aprender de este ejemplo”.

En este sentido hizo un pedido especial: “A los políticos, no se cuelguen de los peregrinos”, ya que señaló la evidencia de actos donde aparentan haber peregrinado.

“El centro son el Señor y la Virgen y el esfuerzo se entiende desde la devoción”.

Pidió un cambio de corazón y coherencia entre la vida personal y el servicio público.