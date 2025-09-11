En medio de las obras, el mercado San Miguel dará de comer a más de 500 peregrinos

Mientras siguen adelantes las tareas y acciones dentro de la obra de reconstrucción del predio céntrico, el mercado San Miguel no quiere ser ajeno al momento de fe más importante de Salta, pues pone manos a la obra y dará de comer a más de 500 peregrinos que vendrán a la fiesta del Milagro.

Así lo confirmó el interventor del mercado, Emilio Gutiérrez quien, al conversar con FM Aries, indicó que no querían dejar de brindar esa asistencia que ya es tradición. “Es algo que el mercado lo viene haciendo hace muchísimo tiempo, manteniendo esa devoción que hacen los puesteros también, es gracias a ellos y su colaboración que podemos recibir 500 peregrinos”, subrayó.

Es así que el lunes, cerca del mediodía, darán de comer a feligreses que arribarán de los Valles Calchaquíes, como ser Cachi y La Poma. El lugar de atención será en el pasaje Miramar, donde se montó el anexo con los puesteros trasladados mientras se desarrolla la reconstrucción del predio.

“Vamos a cortar la calle, pondremos tablones y mesas para recibirlos como corresponde, darles un plato, esperamos recibirlos bien”, sumó el interventor. “Trabajaremos la gente del mercado y el anexo, el lunes estarán cerrados ambos lugares pero todos colaboraremos con los peregrinos”, aclaró.

Por último, Gutiérrez dijo que vuelven a generar esta acción en adhesión a la máxima fiesta de fe del norte. “Aportamos nuestro granito de arena, pidiendo al Señor y la Virgen del Milagro que nos acompañen en estos momentos duros que atravesamos en la cuestión económica”, reflexionó sobre su intención.