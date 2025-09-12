Declararon nulo el contenido de los celulares secuestrados al ex concejal libertario Pablo López

El Tribunal de Impugnación de Salta, según indicó el periodista Daniel Murillo, declaró nulo el contenido de los celulares secuestrados al ex concejal libertario Pablo López, tras detectar falta de fundamentación en la medida dispuesta por la fiscal a cargo del caso

Sin embargo, los audios originales que ya habían sido incorporados al expediente continúan en vigencia.

Como consecuencia de la resolución, cualquier información obtenida directamente de los celulares, incluyendo posibles mensajes o archivos adicionales, queda excluida del proceso judicial y no podrá ser utilizada como prueba.

El tribunal además decidió apartar de la causa a la fiscal penal de Delitos contra la Integridad Sexual N° 3, Celina Morales, quien estaba a cargo de la investigación.