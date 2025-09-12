La familia Farfán asiste a peregrinos de la Puna hace 15 años, piden colaboración a la comunidad

El Milagro en Salta no solo se vive por los peregrinos sino también por aquellas personas que asisten y ayudan a estos caminantes que llegan cansados pero movidos por la Fe.

Graciela Farfán, parte de una de las familias que año tras año reciben a peregrinos en Salta, contó como se preparan y como viven el evento tan emocionante "Esto lo inició mi papá y mi hermano y de ahí ellos nos fueron llevando todos los años. Recurrimos a a la solidaridad de los amigos y de la familia. Continuamos esto hace más de 15 años".

La mujer pidió a la gente donaciones de "golosinas, ya que vienen muchos niños, frutas, agua mineral y el que se quiera acercar y estar con nosotros, colaborar, conocer lo que se hace, será bienvenido".

Su puesto se instalará el domingo 14 de septiembre Avenida Paraguay al 2800, al lado de la estación de servicio desde las 10 de la mañanañ.

A quienes quieran acercarse pueden hacerlo o bien contactarse con ella al 387600568 o colaborar a travéz del Alias: GRA:FAR.24.