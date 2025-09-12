Peregrinos de San Antonio de los Cobres, cada vez más cerca

A pocos días de la procesión en honor al Señor y la Virgen del Milagro, los grupos de peregrinos empiezan a llegar a la casa de los santos patronos y quienes están cada vez más cerca son los caminantes de San Antonio de los Cobres.

Este grupo de peregrinos que partieron en la medianoche del 11, a quienes se unieron columnas de mineros de mina Patito y Olacapato, llegó en la noche de ayer a Santa Rosa de Tastil, dando un gran progreso en su viaje.

Si bien eran 4.000 los peregrinos que salieron desde San Antonio de los Cobres, se espera que lleguen a la Catedral alrededor de 10.000 fieles, informó Nuevo Diario.

Su llegada en particular es muy esperada por quienes aguardan en las puertas de la casa de los santos patronos, por lo que se informa que su arribo esta previsto entre las 14 y 16 hs. del domingo.

Se trata de una de las peregrinaciones más numerosas que tiene el Milagro y que se encuentra presidida por monseñor Dante Bernacki.

Una de las peregrinaciones más esperadas es también la de los fieles salteños que viajan desde Perú para rendir honor al Señor y la Virgen del Milagro, quienes arribarán a la Catedral este viernes alrededor de las 16 hs.

Atención para los animales de peregrinaciones

Si bien los grupos proteccionistas llevan adelante acciones tendientes a prevenir la presencia de animales en las peregrinaciones, todavía se los puede ver en medio de los caminantes que transitan grandes recorridos, por lo que el área de Bienestar Animal brindará atención especial.

Al caminar grandes distancias los animales, en especial perros, pueden sufrir de ampollas en su patitas o deshidratación, por lo que la atención cubre estas afecciones, teniendo puntos fijos en Plaza 9 de Julio (Mitre y España), Parque San Martín (plaza Francia entre Córdoba y San Martín), Aunor barrio San Carlos, el sábado 13 y domingo 14 de 8 a 19 hs. y el domingo 14 de 9 hasta el despeje en el Jockey Club.

Por su parte el Hospital municipal de Salud Animal en Lavalle 542 extenderá su servicio el día sábado de 7 a 19 hs.