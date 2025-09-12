Hey Dog! se presenta en Salta: rock-pop, clásicos y canciones propias

La banda salteña Hey Dog! se presentará en el escenario de Amnesia este viernes 19 de septiembre a la medianoche con un espectáculo explosivo que promete hits internacionales y canciones propias, reafirmando su lugar como una de las propuestas más potentes del norte argentino.

En el último año, el grupo agotó entradas en cada presentación en Salta y Jujuy, con dos fechas en La Rosa Disco y un show ovacionado en San Salvador de Jujuy. Su propuesta en vivo se distingue por la fuerza escénica y la conexión inmediata con el público.

El conjunto está integrado por Seba Gueleb (voz, finalista de La Voz Argentina 2018), Cristian Gana (guitarras), Cristian Gómez (bajo) y Luis Castro (teclados). A lo largo de su carrera compartieron escenarios con artistas como Tini Stoessel y Sebastián Yatra, lo que consolidó su proyección más allá de la escena local.