Falleció Mat Travizano, el emprendedor que acercó a Javier Milei a Silicon Valley

Matías “Mat” Travizano, el reconocido físico y emprendedor argentino, falleció a los 46 años en un accidente de montaña mientras se entrenaba para escalar el Mont Blanc, la cumbre más alta de los Alpes europeos. El fatal suceso ocurrió en California, Estados Unidos. Travizano, quien tenía 46 años y había sido padre recientemente, era una figura central en el ecosistema emprendedor y un contacto clave para la comitiva del presidente Javier Milei durante su visita a Silicon Valley en mayo de 2024.

Según confirmaron referentes del sector emprendedor, el accidente se produjo durante un entrenamiento. La ascensión al Mont Blanc la haría junto a otros empresarios, entre ellos Emiliano Kargieman, fundador de Satellogic, uno de sus amigos. A raíz de este viaje, Travizano declinó su participación en el Foro Argentino de Inversiones, organizado por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP).

El fallecido fue fundador de Grandata, una empresa de big data con base en California, que vendió en noviembre de 2024 a Everdata, una compañía estadounidense. Travizano fue el creador de una tecnología para descifrar la capacidad de pago de una persona a través de datos de celulares, sin necesidad de recurrir a información financiera tradicional.

Travizano era un amigo cercano de Demián Reidel, asesor presidencial y actual presidente de Núcleoeléctrica Argentina SA (NASA). Junto a Reidel, contribuyó a abrir las puertas de la “meca tecnológica” a la delegación argentina, según un comunicado de gobierno de mayo de 2024 que los mencionó como “asesores presidenciales”.

El físico defendió la idea de transformar a la Argentina en un centro de Inteligencia Artificial. En un artículo, Travizano sostuvo que el país “tiene condiciones que brindan una ventana de oportunidad” como un “posicionamiento geopolítico convenientemente alejado de los focos de conflicto, educación técnica de calidad, talento técnico, conectividad, energía, agua, etc”.

A los 20 años, Travizano formó parte de un grupo de jóvenes que exploraba el mundo de la seguridad informática. En una entrevista de 2018, Travizano reconoció que su niñez había transcurrido “en el under de la seguridad informática. En ese entonces ya había una idea del valor de la información, aunque desde una postura más cyberpunk, de la persona contra el Estado”.

El primer emprendimiento de Travizano se llamó Underground Security Systems Research Back (USSR Back). En 2007, creó Binaria, una compañía que ofrecía soluciones de inteligencia de marketing a través del estudio del comportamiento de usuarios en redes sociales. Esta iniciativa fue el origen de Gran Data, que fundó en 2012 junto a Martín Minnoni y Nicolás Goulu, aprovechando el incipiente auge del Big Data.