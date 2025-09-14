Fiesta de la Santa Cruz en el segundo día del Triduo de Pontificales

El vicegobernador Antonio Marocco participó del segundo día del Triduo del Milagro en la Catedral basílica de Salta.

La misa estacional fue oficiada por el obispo de Tucumán, Carlos Alberto Sánchez quien, inició su homilía, agradeciendo al Arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, por la invitación para oficiar la celebración de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz.

“Veamos también en la persona de mi hermano su sufrimiento, como Cristo en la cruz, para poder ser también consolador, misionero de esperanza” expresó el Obispo, y agregó que “nosotros como Iglesia, como creyentes, tenemos que aportar esto tan maravilloso que tenemos que es la fe en Jesucristo, muerto y resucitado, que el amor de nosotros sea un signo vivo de esperanza, en esta maravillosa y bendita patria argentina, donde tantos hermanos están sufriendo”.

“Que cada uno de nosotros sea esa luz de esperanza, porque en nosotros vive Cristo, porque nos dejamos llenar del amor de Cristo, somos un signo vivo del amor del señor”, dijo el obispo de Tucumán, y llamó a “compartir la solidaridad”, para así “poder vivir un hermoso año Jubilar”.

Estuvieron presentes en la misa estacional, el secretario de la Nunciatura Apostólica en Argentina, monseñor Daniele Liessi; los obispos eméritos de Canelones (Uruguay), Alberto Sanguinetti y de Venado Tuerto, Gustavo Help; el arzobispo de Rosario, Eduardo Martín; el Tucumán, Carlos Sánchez; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada; el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile; la directora de Cultos Daniela Chávez; representantes de las fuerza de seguridad entre otras autoridades.