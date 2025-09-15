Consternación en La Rioja: Dos bomberos murieron tras caer de una antena

Un trágico accidente sacudió este domingo a la capital riojana. Dos bomberos de la Policía de la Provincia perdieron la vida al caer desde gran altura mientras realizaban tareas de desarme de una antena en un domicilio de avenida Ortiz de Ocampo, frente al Regimiento de Infantería.

El hecho se produjo cuando un tensor cedió, provocando la caída de los efectivos que trabajaban en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como el comisario inspector Alejandro Amado y el suboficial escribiente David Andrada, ambos integrantes de la fuerza provincial.

La noticia generó profunda conmoción dentro de la institución policial y en toda la comunidad riojana, que expresó muestras de pesar y acompañamiento a las familias de los fallecidos.