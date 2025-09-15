Misterio en la frontera: Tiraron un auto al canal cubierto de sangre

Un confuso episodio se registró en la madrugada de este lunes en Salvador Mazza, según una publicación realizada en Facebook hace 12 horas. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Fragata Libertad y Sarmiento, donde un Fiat blanco terminó dentro de un canal de desagüe.

De acuerdo al testimonio difundido en redes, el vehículo era conducido por un joven que aparentemente se encontraba en estado de ebriedad. Tras el siniestro, el conductor descendió del rodado y se retiró caminando en dirección al badén que conduce hacia la zona de Ferro, dejando el auto abandonado con visibles daños en su carrocería.

Lo que genera mayor preocupación es que, según lo que se observa en el video publicado, el automóvil presentaba signos de haber colisionado previamente con alguien o algo, aunque hasta el momento no se confirmó si hubo personas heridas. El auto fue abandonado con manchas de sangre por varios lugares de la carrocería y con el parabrisas destruido.

La Policía fue alertada y se encuentra investigando lo sucedido para determinar las circunstancias exactas del hecho.