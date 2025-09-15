La escuela Waldorf "Tawa" busca casa propia y convoca a la comunidad a apoyar su continuidad

La institución, con más de diez años de trayectoria en Salta, necesita una sede definitiva para seguir creciendo.

La Asociación Civil Educando-nos y la Comunidad Educativa Waldorf Tawa impulsan desde hace más de una década un proyecto pedagógico que hoy brinda educación en los niveles Inicial y Primario en la ciudad de Salta.

La propuesta, basada en la Pedagogía Waldorf –un enfoque reconocido por la UNESCO por su carácter humanista y su contribución a la cultura de paz– promueve el desarrollo integral de los niños y el fortalecimiento de sus habilidades sociales.

El crecimiento de Tawa en los últimos años es muestra de la confianza de las familias salteñas en este modelo educativo: tras la pandemia, la matrícula se triplicó y en 2024 egresó la primera cohorte de primaria bajo supervisión del Ministerio de Educación provincial.

Sin embargo, el sostenido avance de la institución enfrenta hoy un desafío central: contar con una sede propia. Actualmente funciona en un inmueble alquilado, situación que dificulta su expansión y continuidad.

Por ello, la comunidad educativa lanzó una campaña de donaciones para reunir fondos que permitan la adquisición de un edificio. El primer plazo de recaudación vence el 30 de octubre y se invita a empresas, organizaciones y particulares a colaborar con aportes únicos o contribuciones mensuales.

Las categorías de donación son:

Mega Donante : $200.000 (pago único)

: $200.000 (pago único) Súper Donante : $100.000 (pago único)

: $100.000 (pago único) Donante Solidario : $15.000 o $10.000 (pago único)

: $15.000 o $10.000 (pago único) Aporte mensual recurrente: desde $2.500 o monto a elección

Los interesados pueden obtener más información y realizar aportes a través de la página oficial www.tawa.org.ar.

Contacto para donaciones y apoyo

Federico Caivano – Cel. (011) 5751 6629

Mail: [email protected]

Dirección: Ruta Nacional 51, Km 2 – Salta Capital