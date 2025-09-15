El patrón del bien: Regala motos 0km a sus empleados

Darío Casas, propietario de una distribuidora de bebidas en la ciudad riojana de Chepes, protagonizó un gesto de enorme gratitud hacia quienes lo acompañaron años atrás en su empresa. El empresario buscó personalmente a cinco ex empleados que habían trabajado con él hace más de una década y los sorprendió con un regalo que jamás olvidarán.

Casas les pidió que se acercaran a una agencia de motos con su documento, donde los esperaba una gran noticia: cada uno recibiría una moto 0 km. En total fueron cinco los vehículos entregados, cuatro de 110 cc y uno de 125 cc.

Lejos de tratarse de una deuda pendiente, el empresario aclaró que el obsequio fue un reconocimiento al compromiso, la dedicación y la lealtad que estos trabajadores demostraron durante el tiempo que formaron parte de su distribuidora.

“Es mi manera de agradecerles todo lo que hicieron en su momento por la empresa. Fueron años de esfuerzo compartido y este gesto es para que sepan que lo valoro”, expresó.

El gesto generó gran repercusión en la comunidad, que destacó la importancia de valorar el esfuerzo y mantener vivo el reconocimiento a quienes dejaron huella en el camino laboral.