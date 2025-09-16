Por el precio de la coca, los salteños elijen comprar más pero de menor calidad

El valor de la hoja de coca en el Mercado San Miguel continúa en niveles elevados y modifica las costumbres de compra de los salteños. En un relevamiento realizado en el anexo de pasaje Miramar 433, puesteros confirmaron a través de FMAries que la coca hojeada se vende actualmente a $13.000 el cuarto, mientras que la seleccionada alcanza los $10.000 cada 100 gramos.

Aunque los comerciantes aseguran contar con stock, admiten que conseguir mercadería es cada vez más difícil y que los precios podrían volver a subir en las próximas semanas.

El impacto ya se nota entre los consumidores. “La gente ya no busca tanto la calidad, ahora elige lo que le alcance al bolsillo”, explicó un vendedor del puesto 11. En ese sentido, la hoja seleccionada, de mejor calidad, quedó relegada frente a la hojeada, que rinde más y tiene un costo menor.

En este escenario, muchos compradores priorizan cantidad sobre calidad y se adaptan a los valores que impone el mercado.