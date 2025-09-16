Causa Villa las Rosas: El 30 de septiembre podría conocerse el veredicto

En la vigesimosexta jornada del juicio contra funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares, se iniciaron los alegatos de las defensas.

El Tribunal está integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar. Por el Ministerio Público Fiscal actúan el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto.

Durante la audiencia, cada defensa expuso sus pedidos:

Manuel Méndez y María Inés Méndez: solicitaron la absolución por el beneficio de la duda.

Rubén Antonio Guaymás: pidió la nulidad absoluta de la acusación por incumplimiento de deberes de funcionario público; la absolución lisa y llana y, en forma subsidiaria, la absolución por beneficio de la duda por exacciones ilegales. También requirió la absolución lisa y llana por el cargo de asociación ilícita.

Sergio Faustino Moya: reclamó la absolución por el beneficio de la duda.

Héctor Gustavo Banega e Ivana Marcela Gutiérrez: solicitaron la absolución por el beneficio de la duda y, en el caso de Gutiérrez, de manera subsidiaria, la prisión domiciliaria.

Tras las exposiciones, el Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes, cuando comenzarán las réplicas. El veredicto se conocería el martes 30 de septiembre.