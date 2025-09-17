Hallan una pareja sin vida en una zona de descampados en Orán

Una vez más la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán es escenario de un hecho lamentable. Se trata del hallazgo de dos cuerpos sin vida en inmediaciones a la cancha Huachana.

Cerca de las 21 horas de ayer martes, se encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer sobre calle Córdoba al final.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía de Salta y personal del SAMEC, quienes constataron que ambas personas ya no presentaban signos vitales.

Multivisión, informó que la mujer, mayor de edad, presentaba signos de ahorcamiento y fue encontrada en el piso. En tanto, el hombre de unos 60 años aproximadamente, se encontraba colgando de un árbol.

De inmediato, se desplegó un importante operativo con presencia de la Brigada de Investigaciones y de la Fiscalía Penal de turno, con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodean el hecho.

La zona permanecía bajo custodia policial mientras se avanza con las pericias y el levantamiento de pruebas.