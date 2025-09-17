Filas eternas en la EET N°3 para inscripciones: “Estoy esperando desde ayer al mediodía”

Quienes transitan por calle Laprida y Caseros pueden ver largas filas que rodean la Técnica N°3 General Martín Miguel de Güemes, ya que los papás y alumnos están dispuestos a conseguir un asiento para el 2026.

Si bien comunicaron a los tutores que desde las 8 am de este miércoles se otorgarían los números para inscripciones, desde ayer al mediodía se podían ver las filas, algunos acompañados por familiares, otros por una reposera o un túper con sus alimentos.

Uno de los primeros lugares lo ocupa un vecino que desde el mediodía del martes hace la fila: “Queremos conseguir un cupo para el turno mañana de primer año” comentó a Multivisión, acotando que la institución fue recomendada por conocidos de la familia.

“Estoy esperando desde ayer al mediodía”.

Otro, que llevó un sillón para instalarse y aguarda su lugar desde las 16 hs. de ayer, indicó que elige la institución porque a su hijo le gustan los motores y la técnica se especializa en esta rama.

Una señora que espera desde las 18:30 hs. se fue turnando con su esposo quien pasó la noche entera cuidando su lugar dijo que hacen el sacrificio porque su hijo quiere estudiar en el lugar, por lo que esperan brindarle esa oportunidad de formación.

“Nos dijeron que 120 cupos se van a entregar y nos dijeron que era hoy”.

En medio de su desayuno, uno de los padres comentó que su hijo lo acompañó en esta travesía, además dijo que todos sus hijos fueron a la Técnica y que hoy dos de ellos trabajan en una concesionaria.

Esta posibilidad de aprender un oficio y de contar con una salida laboral fue apoyada por una señora, que tras llegar desde Cerrillos indicó que al ser el padre de su hijo recibido del lugar y por el nivel y el oficio que aprenden los estudiantes es la institución elegida.

Si bien deben abonar un pago a la Cooperadora de $70.000, todos coincidieron que no era un monto difícil de afrontar y que en relación a otras instituciones era accesible: “Tengo mi hijo que tiene una cuota de $300.000 está en un privado”.

En cuanto a los papeles solicitan: datos personales del alumno, el tutor o el padre, fotocopia del DNI, CUIL, la fotocopia de la libreta certificada por la institución anterior.